ختام المؤتمر الطبي لإصابات أغشية المفاصل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت فعاليات المؤتمر الطبي الدولي لإصابات أغشية المفاصل الذي نظمه اتحاد الإمارات لكرة القدم، بالشراكة مع مركز الفيفا الطبي المتميز بدبي عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، بمشاركة واسعة من المختصين بمجال الطب الرياضي والكوادر الطبية العاملة بمختلف الاتحادات الوطنية والأندية المحلية والعالمية.

وتناولت جلسات المؤتمر التي قدمها نخبة متميزة من كبار استشاريي الجراحة العالميين يتقدمهم البروفيسور رامون كوجات من مركز كوجات الطبي بإسبانيا، والدكتور رايلي ويليامز مدير مركز الفيفا بنيويورك، والدكتور فريدريك كيامي جامعة السوربون بباريس، والدكتور فرنسوا كو مدير مركز الفيفا ببلجيكا، والدكتور سعود طرابجنيك مركز الفيفا الطبي بدبي، شرحاً مستفيضاً حول كيفية علاج إصابات أغشية مفاصل القدم بالخلايا الجذعية، والتي تُعد من أحدث الأساليب العلاجية الحديثة المتبعة في الوقت الحالي.

وقال الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس لجنة الطب الرياضي باتحاد الكرة، إن المؤتمر ناقش أحدث المستجدات في الأساليب العلاجية المستخدمة حالياً؛ لمواجهة إصابات الغشاء الداخلي لمفاصل قدم لاعب كرة القدم؛ أهمها بمنطقتي الركبة والكاحل، والتي تُعد من أشد الإصابات تهديداً لمسيرة اللاعب وقد تؤدي في العديد من الحالات المتأخرة أو في حالة التشخيص الخاطئ إلى التوقف النهائي عن ممارسة كرة القدم.

بدوره، أشار الدكتور مراد الغرايري مدير مركز الفيفا بدبي إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم وضع معايير مهمة عند إنشاء مراكز الفيفا الطبية حول العالم أبرزها المساهمة الفاعلة في البحث العلمي، ونشر المعارف العلمية، وتبادل الخبرات مع الاتحادات الوطنية.