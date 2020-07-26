نجاح باهر لبطولة أبوظبي مواي تاي بمنتجع الفرسان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت حلبة نادي ومنتجع الفرسان في أبوظبي منافسات بطولة «أبوظبي مواي تاي المسائية »، التي نظمها اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، بمشاركة 22 لاعباً ولاعبة، بحضور طارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد مدير البطولة وفهد العبدولي عضو مجلس الإدارة مدير إدارة الأنشطة.

أسفرت منافسات البطولة عن فوز سارة البقالي على أنيشا خادكا، والهام بوراكادي على ميلينا مارتينو، ومحمد عادل على معاذ عبدالجواد، وعامر بورسلان على محمود زنوني، ومحمد الكثيري على أبروربك مادامينبيكوف، واستطاع لاعب منتخبنا إبراهيم بلال من الفوز على ابراهيم عرفه،كما فاز زميله أحمد عبدالعزيز على عماد إساسي، والدولي محمد مرضي على نورالدين الاغوطي، ونبيل عواش على يماد أتروس، والدولي نورالدين سامير على البرازيلي مارلون ريبريرو، وبرادلي ستانتون على محمد البخاري.

وفي ختام البطولة قام طارق المهيري يرافقه فهد العبدولي بتسليم الفائزين جوائزهم مسكاً لختام البطولة التي حققت الكثير من المكاسب الفنية والمجتمعية، وأشاد المهيري بتعاون كافه المشاركين والتزامهم بالضوابط الصحية التي أكدها مجلس إدارة الاتحاد برئاسة عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسين رئيس الاتحاد العربي للعبة نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، مؤكداً أن البطولة عكست وعي اللاعبين واللاعبات والمدربين والتزامهم الجاد بالبروتوكول الصحي مما ساعد على نجاحها الفني.