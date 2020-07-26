شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة تشافي بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الإسباني تشافي هرنانديز، النجم السابق لنادي برشلونة والمدرب الحالي لفريق السد، أنه «بخير»، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد. وقال تشافي (40 عاماً) أحد أساطير نادي برشلونة: «لحسن الحظ أشعر أني بخير، لكني سأبقى في منزلي حتى أحصل على التصريح من جديد للعودة للعمل، سأكون حريصاً جداً على العودة إلى روتين حياتي اليومي والعمل».

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