العروبة يضم العماني سعيد عبيد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أعلن نادي العروبة تعاقده مع المهاجم العماني سعيد عبيد قادماً من الحمرية في صفقة انتقال حر وقيده في فئة مواليد الدولة، ليكون ثالث صفقات الفريق العرباوي للموسم الكروي الجديد بعد التعاقد مع المهاجم الفرنسي فاتري ساخي قادماً من مصفوت، والبرازيلي رودريغو قادماً من دبا الحصن.

يذكر أن العروبة أنهى خدمات المدرب المغربي إبراهيم بوفود، واللاعبين الفرنسي هاري كريستوفر نوفيللو، ومواطنه جان فيليب مندي مع تكليف لجنة العقود بالنادي التعاقد مع جهاز فني جديد للإشراف على تدريب الفريق في الموسم الجديد، كما شكّل النادي لجنة للتفاوض مع بعض اللاعبين المواطنين الذين انتهت عقودهم بشأن التجديد والاستمرار مع الفريق مع إمكانية التعاقد مع لاعبين مواطنين ومقيمين مميزين لسدّ العجز في بعض المراكز.