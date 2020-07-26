شكرا لقرائتكم خبر عن العروبة يضم العماني سعيد عبيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر
أعلن نادي العروبة تعاقده مع المهاجم العماني سعيد عبيد قادماً من الحمرية في صفقة انتقال حر وقيده في فئة مواليد الدولة، ليكون ثالث صفقات الفريق العرباوي للموسم الكروي الجديد بعد التعاقد مع المهاجم الفرنسي فاتري ساخي قادماً من مصفوت، والبرازيلي رودريغو قادماً من دبا الحصن.
يذكر أن العروبة أنهى خدمات المدرب المغربي إبراهيم بوفود، واللاعبين الفرنسي هاري كريستوفر نوفيللو، ومواطنه جان فيليب مندي مع تكليف لجنة العقود بالنادي التعاقد مع جهاز فني جديد للإشراف على تدريب الفريق في الموسم الجديد، كما شكّل النادي لجنة للتفاوض مع بعض اللاعبين المواطنين الذين انتهت عقودهم بشأن التجديد والاستمرار مع الفريق مع إمكانية التعاقد مع لاعبين مواطنين ومقيمين مميزين لسدّ العجز في بعض المراكز.
كانت هذه تفاصيل خبر العروبة يضم العماني سعيد عبيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.