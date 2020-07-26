الحمرية يختتم تعاقداته بالفلسطيني بركة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعاقد نادي الحمرية مع الفلسطيني سليم بركة، قادماً من الشارقة وقيده في فئة مواليد الدولة، ليغلق ملف تعاقداته المحلية في انتظار إتمام صفقة صانع الألعاب الأجنبي الذي ينتظر وصوله قبل انطلاق المرحلة الأخيرة من الإعداد.

ويعد سليم، إضافة كبيرة ل«العنابي» في خط الوسط، خاصة أنه تأسس في نادي الشارقة، وقال ماجد المهيري مشرف فريق الحمرية إن العنابي، سيكتفي بالمجموعة التي تم التعاقد معها مستبعداً التعاقد مع أي لاعب باستثناء صانع ألعاب أجنبي.

واعتبر المهيري، أن الفريق لم يعد بحاجة إلى المزيد من اللاعبين، وقال إن العناصر التي تم انتدابها إلى جانب اللاعبين الموجودين أصلاً سيشكلون فريقاً يمكن الرهان له، وأضاف: «هناك ثلاثة لاعبين مميزين في كل مركز وأتوقع أن تكون هناك منافسة شرسة جداً على التشكيلة لدينا لاعبون جيدون جداً سواء المواطنين أو المقيمين أو مواليد الدولة وندقق حالياً في اختيار الأجنبي الثاني لنضمن وجود لاعبين أجانب يصنعون الفارق».

وتابع: «بلا شك المنافسة بين اللاعبين ستكون في مصلحة الفريق، وستدفع كل عنصر إلى الاجتهاد والعمل، ليضمن مكاناً في القائمة».