شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل أتلانتا وميلان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعادل أتلانتا مع مضيفه ميلان 1-1 في افتتاح المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي. ورفع أتلانتا رصيده إلى 75 نقطة في المركز الثاني، مقلصاً الفارق مؤقتاً مع يوفنتوس المتصدّر وحامل اللقب في المواسم الثمانية الماضية، إلى خمس نقاط، في حين أصبح رصيد ميلان 60 نقطة، معززاً مركزه السادس الذي يمنح صاحبه خوض التصفيات المؤهلة لمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

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