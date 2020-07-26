شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يقدم كانيدو وأورلاندو للإعلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعقد شركة كرة القدم بنادي خورفكان مؤتمراً صحفياً في الخامسة من مساء اليوم الأحد بمقر النادي لتقديم المدرب الإسباني كانيدو واللاعب الكولومبي أورلاندو للإعلام . ويحل المدرب كانيدو خلفاً للصربي جوران.

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