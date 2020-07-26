شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس ينجو من موت محقق بعد حادث سير والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة -"الخليج"

تعرض عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب لحادث عنيف بسيارته والتى تهشمت تماماً ونجا المدير الفنى من الموت ولم يتعرض لأي أذى.

يذكر أن عماد النحاس يقود المقاولون العرب لنتائج مميزة منذ الموسم الماضي وينافس على المركز الثاني في الموسم الحالي.

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