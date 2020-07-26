استئناف الحرب بين «بيتزاهت» وليدز

عادت المناكفات والمهاترات بين سلسلة مطاعم «بيتزا هت» ونادي ليدز يونايتد بطل الدرجة الأولى في إنجلترا والعائد للأضواء بعد 16 عاماً، وكانت الحرب بينهما نشبت على تويتر في يناير الماضي بعد سخرية «بيتزا هت» من بيلسا مدرب ليدز عقب اتهامه بالتجسس، وهي القضية التي عرفت بـ«سباي جيت بيلسا»، وكتب حساب المطعم في تويتر تغريدة:«مرحباً ليدز يونايتد، رأينا للتوّ رجلاً مشبوهاً يحاول التلصص علينا من شباك الشيف.

هل يمكنكم أن تعلمونا إن كانت لديكم خطة بوضع البيتزا ضمن قائمة كافتيريا النادي ؟» رد ليدز حينها على التغريدة:«شكراً، نفضل «دومينوز بيتزا» فهم لا يستغرقون أسبوعاً لنشر تغريدة»، ورد بيتزا هت:«سعرنا مرتفع بعض الشيء على نادٍ لم يحقق شيئاً منذ 1992»، هدأت بعد تلك المناوشة الحرب بين الطرفين لكن ليدز لم ينس ونشر صورة التتويج مؤخراً على تغريدة للمطعم وكتب تحتها «come dine with me» في إشارة لبرنامج تلفزيوني خسر فيه مشجع لليدز جائزة 1000 استرليني من «بيتزا هت» لمنافسته جين في 2016. ورد بيتزا هت على تغريدة ليدز:«يا إلهي، يا لها من حياة قصيرة حزينة ليدز، دمرتم تغريدتنا بالكامل من أجل أن تحتفلوا بصعودكم، نأمل الآن أن تمضوا الوقت في تعلم دروس اللطف واللباقة، خذ منظارك بيلسا واخرج من ملكيتنا» ثم أضاف «علينا أن نعترف أنه كان موسماً مدهشاً من نادٍ كبير، مرحباً بكم في البطولة الأكبر».

وتفاعل مشجع لليدز مع التغريدة وكتب: «أفضل دائماً بيتزا اكسبريس» ورد المطعم: «مرحباً بك، استمتع بوجبتنا دوفبولز وبصعود فريقك للدوري الممتاز الموسم المقبل».