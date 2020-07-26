شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: الزمالك حصد بطولاته بـ"شرف" والفرق المصرية تٌحارب فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، على التصريحات التى أدلى بها فاروق جعفر نجم قلعة ميت عقبة ومنتخب مصر السابق، والتى أشار خلالها إلى أن الحكام الأفارقة جاملوا الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والإسماعيلى والمقاولون العرب، مقابل حصول هؤلاء الحكام على مقابل مادى وعينى، حيث أكد حمادة أنور أن الفارس الأبيض حصد جميع بطولاته بشرف وعرق أبناءه.

أضاف عضو مجلس النادى الأبيض خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس" إن فاروق جعفر لم تكن نيته ما فُهم من تصريحه، وخانه التوفيق فى التعبير، لافتًا إلى أن الفرق المصرية تتعرض لظلم وحرب شرسة فى أفريقيا وهذا الأمر واضح أمام الجميع، مؤكدًا أن منتخب مصر تأهل إلى مونديال 90 بمجهود اللاعبين.

وكان فجر فاروق جعفر مفاجأة من العيار الثقيل، حيث زعم إنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والإسماعيلى، قائلاً: "كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الإجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز".

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واصل جعفر تصريحاته النارية خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "زملكاوى" عبر شاشة "الزمالك" أن هناك وقائع عديدة تثبت صحة حديثى، وهناك هدف أحرزه على أبو جريشة بيده فى إحدى المباريات وتم احتسابه، كما أن منتخب مصر أيضًا جُمل فى تصفيات كأس العالم 1990، وتأهل للمونديال بتلك المجاملات، الكرة كانت بتخش جول مصر والحكم مش بيحسبها، مكناش هنوصل لولا المجاملة.

فى سياق أخر، أكد حمادة أنور أن ميزانية الزمالك بها فائض 55 مليون جنيه، وليس عجزًا، وذلك بعد أن تم سداد مديونيات النادى من المجالس الماضية، مؤكدًا أن الميزانية ستعرض على أعضاء الجمعية العمومية اليوم الأحد والاثنين من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وعن ملف محمود عبد المنعم كهربا الذى رحل عن الزمالك وانضم للأهلى، أكد حمادة أنور إن النادى لن يترك حقه فى هذا الملف، وأن الزمالك مستمر فى مقاضاة اللاعب للحصول على حقوقه.