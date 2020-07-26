شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: أزارو أفضل من بادجى وأتوقع استمرار أحمد فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ضياء السيد مدرب المنتخب السابق أنه يتوقع عدم استمرار السنغالى اليو بادجى مهاجم فريق الاهلى داخل الفريق بسبب الامكانيات الضعيفة التى يمتلكها و يفضل عودة المغربى وليد أزارو الى القلعة الحمراء و يصفه بالافضل برفقة مروان محسن فى مصر حاليا .

وأوضح ضياء السيد خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 أن مسئولى الاهلى تفكر فى أستمرار أحمد فتحى رغم أعلان أنضمامة الى بيراميدز بسبب عدم وجود البديل الكفاء و أن محمد هانى لم يطور فى أدائه منذ سنتين ويبقى التقيم الذى يستحقه 6 من 10 أو التعاقد مع ظهير أيسر خلال الانتقالات الصيفية المقبلة .

وأشار ضياء السيد أنه يرى أن اللاعبين النأشئين فى الاهلى لديهم أمكانيات عالية و أن الثنائى عربى بدر و محمد شكرى سوف يتواجدون فى التشكيل الاساسى للقلعة الحمراء وأفضل أستمرار العربى بدر فى الفريق وعدم الخروج للاعارة .

يناقش محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عدة أمور خاصة بقطاع الناشئين، والتغييرات المرتقبة المقرر لها الفترة المقبلة بعدما تم تعيين خالد بيبو لاعب الفريق السابق رئيسًا للقطاع مؤخرًا، ويبحث رئيس الاهلي مع بيبو بالتنسيق مع لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف عدة أمور وتغييرات مرتقبة في هذا القطاع.

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من ناحية أخرى، تلقى الأهلى اتصالات من النجم الساحلى خلال الأيام الماضية أكد خلالها الأخير أنه بصدد بيع لاعبه الجزائرى كريم العريبى من أجل سداد المستحقات المتأخرة للأهلى الخاصة بغرامة الإيفوارى سليمانى كوليبالى، والتى تقدر بمليون و400 ألف دولار أى ما قرب من 22 مليون جنيه مصرى، والتى تعهّد النادى التونسى بسداها للأهلى قبل أكثر من عام لكنه تقاعس، فقام الأهلى بتصعيد الأمر للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وحصل على حكم من الفيفا بتسديد النجم الساحلى واللاعب هذه الغرامة خلال مدة أقصاها 45 يوماً بدأت قبل أسبوع تقريباً.

وأكدت إدارة النجم الساحلي لنظيرتها فى الأهلى أنها فى طريقها لبيع الجزائرى كريم العريبى نجم الفريق فى غضون أيام ثم ستقوم بتسديد غرامة الأهلى بعدما أكد الفيفا أن عدم التسديد الغرامة سيعنى منع النجم من القيد 3 فترات قيد وعدم مشاركته فى بطولة أفريقيا النسخة المقبلة.

وكان "فيفا" قد أصدر حكمًا بقبول شكوى الأهلى المقدمة ضد نادى النجم الساحلى واللاعب سليمانى كوليبالى، وذلك بإلزام النادى التونسى واللاعب متضامنين بسداد مبلغ 1.400.000 دولار أمريكى، بالإضافة إلى 15% فائدة سنوية، اعتبارًا من 31 أكتوبر 2019 حتى تاريخ السداد، وذلك فى ضوء الشكوى التى سبق أن تقدم بها الأهلى، فى إطار تكليفات الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، للقائمين على الشئون القانونية بقطاع كرة القدم للحفاظ على حقوق النادي.

وجاء فى حكم الاتحاد الدولى إبلاغ النادى التونسى واللاعب برقم الحساب على الفور وبشكل مباشر، لدفع المبلغ المستحق عليهما، مع إلزام نادى النجم الساحلى واللاعب بتقديم ما يفيد السداد إلى الاتحاد الدولى، ولن يتم رفع الإيقاف حتى يبلغ النادى الأهلى الاتحاد الدولى بتسلمه كل مستحقاته.