شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الرياضة من تليفزيون الخليج 365.. رمضان صبحى يرغب فى البقاء مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم"تليفزيون الخليج 365"، موجز رياضى جديد اليوم السبت، من إعداد الزميلة إسراء عبد القادر، وقدمته الزميلة حور محمد.

تناول الموجز الرياضى العديد من الأخبار التي سيطرت على أحاديث الجميع على الساحة الرياضية على مدار اليوم.

وتناول الموجز ما حدث بسبب تصريحات نجم الزمالك فاروق جعفر الأخيرة، والذى قال فيها، إن الحكام الأفارقة اعتادوا على مجاملة الفرق المصرية الكبرى، وان المنتخب المصرى صعد لمونديال 90 بالمجاملة.

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وهى التصريحات التى فتحت عليه بحر واسع من الانتقادات من كافة نجوم الرياضة، والتى رفضوا تصريحاته ووصفوها بغير المسئولة.

وذهابًا لاخبار القلعة الحمراء استعرض الموجز الرياضى اليوم تجديد النجم رمضان صبحى لرغبة في البقاء بالنادى الاهلى خلال الفترة المقبلة.

كما تحدث الموجز عن ابتعاد النادى الاهلى عن ضم اللاعب الأنجولى موليكا خلال فترة الانتقالات الصيفية هذا العام.

أما عن أخبار نادى الزمالك تناول الموجز الرياضى استعدادا نادى الزمالك لمواجهة فريق الكرة بنادى وادى دجلة في مباراة ودية استعدادًا لعودة الدورى.

كما تطرق الموجز لعدد من الأخبار العالمية جاء أبرزها التصريحا ت الأخيرة ليورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن استمرار صلاح ضمن صفوف الفريق خلال الموسم القادم.