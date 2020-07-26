شكرا لقرائتكم خبر عن أوسة: حققنا المطلوب من معسكر السخنة.. وهدفنا تحسين وضعنا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد محمد عبد المنصف "أوسة" حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، بمعسكر الإعداد الذى أقيم فى منتجع العين السخنة، فى إطار الاستعداد لعودة مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر له 6 أغسطس المقبل، مؤكدًا أن المعسكر حقق نجاح كبير جدًا وحصلنا على جرعة تدريبية وفنية وقمنا بعمل جيد سيساعدنا بقوة مع عودة استئناف المنافسات.

أضاف عبد المنصف فى تصريحاته، إن موقف دجلة فى جدول الدورى متأخر جدًا وهذا الأمر يحتاج لمجهود مضاعف من الجميع سواء لاعبين أو جهاز فنى من أجل تحسين الوضع فى الدور الثانى، والهروب من شبح الهبوط لدورى القسم الثانى، لافتًا إلى إن هناك دكتور مختص فى التغذية يرافق الفريق حاليًا لمساعدة اللاعبين على استعادة لياقتهم فى أسرع وقت قبل عودة الدورى.

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أردف أوسة، إنهم تابعوا جميع المباريات الودية التى خاضتها فرق الدورى فى الفترة الماضية، مؤكدًا أن دجلة يضم وسط صفوفه مجموعة من اللاعبين صغار السن وأصحاب هدف وطموح وهذا الأمر سيساعد على النهوض بالفريق فى الفترة المقبلة، لاسيما وأن دجلة يقع فى المراكز السادس عشر برصيد 15 نقطة.

واختتم وادى دجلة معسكره المغلق الذى أقيم من الثلاثاء الماضى فى العين السخنة، وعاد الفريق إلى القاهرة من أجل مواجهة الزمالك الودية المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب بتروسبورت، نظرًا لانشغال مقر نادى الزمالك فى ذلك اليوم بإقامة الجمعية العمومية الخاصة بمناقشة ميزانية النادى التى ستقام على مدار يومى الأحد والإثنين المقبلين.

واتفق الجهازان الفنيان للزمالك ووادى دجلة، على إقام المباراة الودية من 4 أشواط على أن يكون مدة الشوط الواحد 30 دقيقة، لتصبح مدة المباراة 120 دقيقة، يستطيع خلالها الفريقين تجربة أكبر عدد من اللاعبين ومنحهم فرصة أكبر للمشاركة لرفع معدل اللياقة البدنية، استعدادًا لاستئناف مباريات الدورى الممتاز.