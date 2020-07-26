إيهاب جلال يصحح أخطاء لاعبي المقاصة قبل مواجهة الإسماعيلي الودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الكرة بنادي مصر المقاصة مباراة ودية في الخامسة مساء اليوم الأحد أمام فريق الإسماعيلي بملعب إستاد الإسماعيلية، وذلك في إطار استعدادات الفريق لاستكمال منافسات الدوري، واختتم فريق المقاصة تحضيراته لودية الإسماعيلي بعمل تقسيمة "تراي ماتش" بين اللاعبين، على هامش المران الذي خاضه الفريق أمس السبت بمعسكره المغلق المقام منذ السبت الماضي بمدينة الإسماعيلية.
وشهدت التقسيمة حماسا وروحا عالية من كافة لاعبي الفريق، وحرص إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة على إيقاف التقسيمة عدة مرات لتوجيه بعض التعليمات الفنية للاعبين وشرح بعض الأساليب التكتيكية المنتظر تنفيذها في ودية الإسماعيلي.
أنهى مسئولو نادى مصر المقاصة التعاقد مع 4 لاعبين من دورى القسم الثانى لتدعيم صفوف الفريق الفيومى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعدادا للموسم الجديد، وكشف وليد هويدى المشرف على الكرة فى فريق مصر المقاصة أن النادى أنهى الاتفاق مع اللاعبين الأربعة خلال الأيام الماضية بعد متابعة جيدة من إيهاب جلال المدير الفنى للفريق، وسيتم الإعلان عن الصفقات الأربعة خلال الفترة المقبلة عقب إنهاء الاتفاق رسمياً مع الأندية التى يلعبون فيها.
فى نفس السياق، كشف مصدر داخل إدارة مصر المقاصة أن سياسة النادى الفترة المقبلة هى ترشيد النفقات فى ظل الأزمة المالية الطاحنة التى يمر بها الفريق بخلاف عدم انتهاء بيع حصة الشركة الراعية للفريق، وهو الملف الذى سينعش خزينة الفريق، ويمكن النادى من الالتزام بمستحقات اللاعبين المتأخرة والاستعداد للموسم الجديد.
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