بيراميدز يُنهى معسكر برج العرب بمواجهة المصرى قبل وقفة عيد الأضحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُنهى فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز معسكر إعداده المغلق المقام حاليًا ببرج العرب فى الإسكندرية، يوم الأربعاء المقبل، بمواجهة ودية أمام المصرى البورسعيدى ستجمعهما على الملعب الفرعى لبرج العرب، فى إطار الاستعداد لعودة مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بعد فترة غياب طولية، حيث توقفت المسابقة منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، وقرر اتحاد الكرة عودة استئناف المنافسات من جديد بداية من يوم 6 أغسطس المقبل.

وانطلق معسكر الفريق السماوى فى برج العرب يوم الاثنين الماضى الموافق 20 من الشهر الجارى، ومن المنتظر أن يُختتم المعسكر بمواجهة المصرى والعودة إلى القاهرة عقب اللقاء، وقبل وقفة عيد الأضحى المبارك المقرر لها يوم الخميس.

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وكان بيراميدز خاض أو مباراة ودية بعد توقف النشاط الرياضى بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، أمام مصر المقاصة يوم الخميس الماضى، على ملعب الدفاع الجوى، وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، وأدار اللقاء طاقم الحكام بقيادة محمد الحنفى، وعاونه كل من أحمد حسام طه وشريف عبد الله.

ثم واجه بيراميدز فريق الزمالك فى الودية الثانية والتى انتهت بفوز الفريق السماوى بهدف دون رد، أحرزه رجب بكار فى الدقيقة 73 من عمر اللقاء.