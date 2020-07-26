شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عبد الملك: مرتضى منصور الأنسب لقيادة الزمالك حاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد عيد نجم الزمالك الأسبق، أن مرتضي منصور رئيس النادي الحالي، هو الأنسب لقيادة الزمالك خلال الفترة الحالية، ولا يوجد منافس له يصلح لقيادة سفينة الزمالك ويحقق النجاحات التي حققها المجلس الحالي علي المستوي الرياضي والاجتماعي، وقال احمد عيد في تصريحات لبرنامج زملكاوي علي قناة الزمالك ان مرتضي منصور نجح في إعادة الزمالك الي مكانته الطبيعية وحصل علي حق الزمالك في كل المجالات بالقانون.

وكشف احمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك الأسبق ان ما تردد بشأن شطب عضويته مجرد شائعات، وقال احمد عيد: الشائعات تحيط بي بسبب تصريحاتي علي السوشيال التي تثير غضب الكثيرين، مشددا علي انه اطلق تصريحات أمس تسببت في اطلاق شائعات عليه اليوم دون التأكد منها.

كما شدد احمد عيد علي انه لم يتحقق أحد من الخبر سواء من نادي الزمالك او من خلاله مباشرة، وهو ما احزنه، وطالب بمن يروج الشائعات ضده ان يتحري الدقة أولا، ووجه احمد عيد رسالة الي جمهور الزمال بضرورة الوقوف خلف نادي الزمالك كفريق ونادي لان الفترة المقبلة ستشهد طفرة علي مستوي النادي الاجتماعي والرياضي.

من ناحية اخري، كشف اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ان إدارة نادي الزمالك الحالية برئاسة المستشار مرتضي منصور هي اول إدارة تحرص علي حضور أعضاء النادي لاجتماع الجمعية العمومية العادية ، وأضاف عضو مجلس الزمالك في تصريحات لبرنامج زملكاوي علي قناة الزمالك، ان المجالس السابقة لنادي الزمالك كانت تتعمد وضع عراقيل لعدم حضور الأعضاء والحصول علي تفويض للمجلس باتخاذ ما يراه مناسبا، قائلا : المجالس السابقة كانت تحدد مواعيد صعبة مثل قبل اذان المغرب بساعة في شهر رمضان حتي لا يحضر الأعضاء ولا يكتمل النصاب القانوني ويحصل المجلس علي تفويض باعتماد الميزانية وما فيها من بنود اخري.