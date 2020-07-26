شكرا لقرائتكم خبر عن بابافاسيليو: دجلة على أتم الاستعداد لعودة الدورى.. وسعيد باحترافية اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد اليونانى نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفنى لفريق وادى دجلة، بلاعبيه، مؤكدًا إنه أثبتوا عقليتهم الإحترافية، بعد أن عادوا للتدريبات الجماعية عقب فترة توقف طويلة منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، ورغم ذلك عادوا جاهزين وعلى أتم الاستعداد لعودة استئناف مسابقة الدورى الممتاز مرة أخرى، والمقرر له يوم 6 أغسطس المقبل.

قال بابافاسيليو فى تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس": "الجميع تأثر كثيرًا بأزمة كورونا، ولأول مرة يحدث أن تتعطل كرة القدم كل تلك الفترة، ولكن فى الوقت الذى تواجدنا خلاله فى المنازل كنا حرصين على التدريب أون لاين، وبالطبع يختلف كثيرًا عن تدريبات الملعب لكنه كان يساعد على حفاظ اللاعبين على معدل لياقتهم".

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أضاف مدرب وادى دجلة: "سعيد بإحترافية لاعبى فريقى لإنهم عائدون وهم جاهزين ولا توجد لدينا أى مشكلة، وبدأنا تدريب بهدوء، والجميع أصبح متأقلم وعلى أتم الاستعداد لعودة الدورى".

واختتم وادى دجلة معسكره المغلق الذى أقيم من الثلاثاء الماضى فى العين السخنة، وعاد الفريق إلى القاهرة من أجل مواجهة الزمالك الودية المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب بتروسبورت، نظرًا لانشغال مقر نادى الزمالك فى ذلك اليوم بإقامة الجمعية العمومية الخاصة بمناقشة ميزانية النادى التى ستقام على مدار يومى الأحد والإثنين المقبلين.

واتفق الجهازان الفنيان للزمالك ووادى دجلة، على إقام المباراة الودية من 4 أشواط على أن يكون مدة الشوط الواحد 30 دقيقة، لتصبح مدة المباراة 120 دقيقة، يستطيع خلالها الفريقين تجربة أكبر عدد من اللاعبين ومنحهم فرصة أكبر للمشاركة لرفع معدل اللياقة البدنية، استعدادًا لاستئناف مباريات الدورى الممتاز.