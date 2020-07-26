شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين بعد إعلان 5 جولات من الدورى: "ياريت الناس تكون صدقت الصعوبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق بالاتحاد المصرى لكرة القدم، على إعلان لجنة المسابقات الحالية لخمس جولات فقط من بطولة الدورى الممتاز التى ستستئنف يوم 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف طويلة، منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، قائلاً: "كنا نتعرض لهجوم قوى جدًا إذا لم نعلن عن جدول الدورى بشكل كامل، وياريت تكون الناس صدقت إن الدنيا صعبة مش سهلة".

أضاف عامر حسين خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس" إنه يتمنى أن ينتهى الموسم الحالى فى التوقيت الذى حُدد له، لافتًا إلى إن هناك معوقات قد تظهر وتكون خارج الحسابات.

وكان عامر حسين، أعلن نيته خوض انتخابات اتحاد الكرة المرتقبة، وقال: "سأخوض الانتخابات القادمة فى اتحاد الكرة فى قائمة هانى أبو ريدة، إذا خاض الانتخابات، لأنه بالنسبة لى أخ أكبر، لأننى قريب من إدارة الكرة وأعلم المجهود الذى قدمه أبو ريدة للكرة المصرية محلياً وأفريقياً، وجود هانى أبو ريدة منذ 2010 حل أزمات عديدة".

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وأضاف عامر حسين متحدثاً عن سبب عدم انتظام الدوري، "الاتحاد الأوروبى هو الوحيد المنتظم ويساعده على ذلك التوزيع الجغرافي، ولكن لدينا الوضع مختلف أكبر ناديين فى أفريقيا ليس لديهما ملعب خاص، و6 فرق تلعب على بتروسبورت.

وتابع حسين، قراراتنا كلها كانت متأخرة خلال فترة التوقف، كان يجب أن يكون القرار أسرع على أقل تقدير فى شهر أبريل، لأن كل المؤشرات أكدت أن كورونا باقى ومكمل، ولذلك تأخر القرار أدى لدخول الأندية فى تحديات مع بعضها وشعورهم بأن القرار يجامل نادى ويظلم آخر.

وأشار رئيس لجنة المسابقات السابق إلى أن انتهاء الموسم الجارى فى أكتوبر صعب، ولا أستطيع تقييم اللجنة الخماسية فى الوقت الحالي، فهناك الكثير من كواليس القرارات لا نعرفها، ولكن بعد انتهاء تلك الفترة يمكننا الحكم عليهم.