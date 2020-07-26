شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامى: يجب تدخل النائب العام للتحقيق مع "فاروق جعفر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد إكرامي الشحات، نجم الأهلي السابق، أنه يجب أن يحدث تحقيق موسع مع فاروق جعفر، بسبب إساءته لمصر وليس لنادي فقط قائلا " يجب التدخل النائب العام فى تصريحات فاروق جعفر بسبب إساءته لمصر، ويجب محاسبته على ما قاله وهذا هزار وتهريج و فاروق جعفر أساء لمصر كلها وليس لنادي بعينه أو شخص، أؤكد يجب تدخل النائب العام فى هذا الأمر".

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أوضح إكرامي الشحات خلال تصريحات تلفزيوينة أن تصريحات فاروق جعفر، أساءت لنادي الزمالك فى المقام الأول وكان يجب عليه أن لا يقحم أى نادي أخر فى حديثه قائلا "لم يكن أى لاعب يحضر الاجتماع الفني مع الحكام خلال أى مباراة، وتصريحاته سقطة كبيرة تسييء له بشكل كبير، والموضوع لن ينتهي على خير الحكام الأفارقة سوف يتربصون للأندية المصرية والمنتخب الوطني فى البطولات المقبلة، ومن المفترض أن فاروق جعفر له اسمه وتاريخه وكان يجب أن لا تخرج منه هذه التصريحات".

وكان فجر فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث زعم إنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والإسماعيلى، قائلاً، "كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الاجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز".

واصل جعفر تصريحاته النارية خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "زملكاوى" عبر شاشة "الزمالك"، أن هناك وقائع عديدة تثبت صحة حديثى، وهناك هدف أحرزه على أبو جريشة بيده فى إحدى المباريات وتم احتسابه، كما أن منتخب مصر أيضًا جُمل فى تصفيات كأس العالم 1990، وتأهل للمونديال بتلك المجاملات، الكرة كانت بتخش جول مصر والحكم مش بيحسبها، مكناش هنوصل لولا المجاملة.