شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامى: لا يوجد حارس بمصر يصلح للأهلى..ومصلحة رمضان صبحى فى إنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إكرامى الشحات، نجم حراسة مرمى الأهلى ومنتخب مصر السابق، السبب الحقيقى وراء غياب ابنه شريف حارس مرمى المارد الأحمر الحالى، ورمضان صبحى نجم الفريق عن المباراة الودية التى أقيمت أمام سموحة أمس الجمعة، فى إطار استعدادات الفريقين لعودة استئناف مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الشياطين الحمر بنتيجة 4/0.

وأوضح إكرامى خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" إن إكرامى فضل عدم المشاركة لمنح فرصة للحراس الذين سيعتمد عليهم الجهاز الفنى فى الفترة المقبلة، قائلاً: "شريف فضل مشاركة الحراس الذين سيكون لهم دور فى الفترة المقبلة مع الأهلى، وهو ده الصح، ومش عايز يحت ضغط على الجهاز الفني وقالهم فى حالة الحاجة لخدماتى فأنا موجود، وهو قدر النادي والنادي قدره أيضًا".

تابع: "فى حالة انتقال إكرامى لنادٍ آخر سيظل الأهلى رقم واحد بالنسبة لى، نحن عائلة أهلاوية، وسأشجع الأهلى لكن إذا استقبل إكرامى هدفًا سأكون حزينًا وفى نفس التوقيت سعيد لفوز الأهلى، ومن الممكن أن لا يشارك شريف أمام الأهلى".

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وعن غياب رمضان صبحى قال نجم الأهلى السابق، أن اللاعب فضل الحصول على قسط من الراحة نظرًا لخوضه تدريبات بدنية شاقة فى الفترة الماضية، مضيفًا: "أجلاً أم عاجلاً رمضان سيعود إلى إنجلترا، ونصيحتى له أن يعود حاليًا لإنه وصل لمرحلة من النضج كبيرة جدًا، لكن إذا كان الأهلى فى حاجة لخدماته فسيستمر مع المارد الأحمر".

أردف إكرامى الشحات، إن رمضان صبحى سيتأثر كثيرًا جدًا برحيل شريف إكرامى عن النادى الأهلى، قائلاً: "شريف بمثابة الأب الروحى لرمضان، ودائمًا مع بعضهم البعض، لذلك سيتأثر بشدة رمضان بعد رحيل شريف".

وتحدث إكرامى عن حاجة الأهلى لتدعيم مركز حراسة الأهلى، قائلاً: "الأهلى لا يحتاج لتدعيم مركز حراسة المرمى، فهو يمتلك حراس على أعلى مستوى، وبعيدًا عن الزمالك فأنه لا يوجد حارس فى مصر حاليًا يصلح لتدعيم حراسة مرمى المارد الأحمر".