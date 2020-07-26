شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: تصريحات فاروق جعفر غير موفقة والمنتخب والفرق المصرية لم تُجامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علّق أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر سابقا، على تصريحات فاروق جعفر، نجم الكرة المصرية، بمجاملات الفرق والمنتخبات المصرية قائلا "تصريحات فاروق جعفر غير موفقة والمنتخب والفرق المصرية لم تُجامل و تصريحات غريبة من فاروق جعفر ولا أجد لها أي مبرر وكان يبجب ألا يقول ذلك".

وأشار أحمد حسن خلال تصريحات تلفزيونية إن منتخب مصر هو سيد إفريقيا كرويا قائلا "يجب على جميع المسئولين ونجوم الكرة أن يصدروا تصريحات إيجابية و مصر سيدة إفريقيا كرويا ونرغب في التعاون لاستعادة ريادتنا".

وكان فجر فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث زعم إنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والإسماعيلى، قائلاً، "كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الاجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز".

واصل جعفر تصريحاته النارية خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "زملكاوى" عبر شاشة "الزمالك"، أن هناك وقائع عديدة تثبت صحة حديثى، وهناك هدف أحرزه على أبو جريشة بيده فى إحدى المباريات وتم احتسابه، كما أن منتخب مصر أيضًا جُمل فى تصفيات كأس العالم 1990، وتأهل للمونديال بتلك المجاملات، الكرة كانت بتخش جول مصر والحكم مش بيحسبها، مكناش هنوصل لولا المجاملة.