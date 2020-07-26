7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم السبت 25 / 7 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، النجم الساحلى يكشف للأهلى آخر مستجدات سداد غرامة الـ22 مليون جنيه

اتحاد الكرة: الإمارات طلبت استضافة مباراة السوبر.. ولم نحسم موعده

أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن الإمارات طلبت مؤخرًا استضافة مباراة السوبر المصرى للمرة الخامسة، ولكن لم يتم حسم الأمر سواء بإقامته فى الإمارات أو فى مكان آخر حيث ننتظر مزيدًا من العروض واختيار الاقوى من بينها ، كما أن اتحاد الكرة لم يحسم موعد مباراة السوبر حتى الآن حيث يرغب اتحاد الكرة فى انهاء الدورى أولاً.

النجم الساحلى يكشف للأهلى آخر مستجدات سداد غرامة الـ22 مليون جنيه

تلقى النادى الأهلى اتصالات من النجم الساحلى خلال الأيام الماضية أكد خلالها الأخير أنه بصدد بيع لاعبه الجزائرى كريم العريبى من أجل سداد المستحقات المتأخرة للأهلى الخاصة بغرامة الإيفوارى سليمانى كوليبالى، والتى تقدر بمليون و400 ألف دولار أى ما قرب من 22 مليون جنيه مصرى، والتى تعهّد النادى التونسى بسداها للأهلى قبل أكثر من عام لكنه تقاعس، فقام الأهلى بتصعيد الأمر للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وحصل على حكم من الفيفا بتسديد النجم الساحلى واللاعب هذه الغرامة خلال مدة أقصاها 45 يوماً بدأت قبل أسبوع تقريباً. الأهلي يرفض عودة "المغطس" فى غرفة ملابس الفريق رفض الجهاز الطبى للأهلى عودة "المسبح" الخاص بلاعبى الفريق داخل غرفة خلع الملابس، وشدد الدكتور خالد محمود طبيب الفريق على لاعبى الفريق بعدم استخدام هذا المسبح كأحد الإجراءات الاحترازية المطلوب تنفيذها للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وطالب طبيب الفريق جميع اللاعبين بعدم التهاون فى هذه الإجراءات من أجل الحفاظ على سلامتهم والابتعاد عن أمور تُسبب إصابة أى فرد فى المنظومة بالفيروس الذى أجتاح العالم كله قبل عدة أشهر.

زيزو يغيب عن تدريبات الزمالك.. تعرف على السبب

حصل أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على إذن من الجهاز الفني للزمالك بقيادة المدير الفني باتريس كارتيرون بالغياب عن التدريبات الجماعية اليوم بسبب وجوده خارج القاهرة، حيث يتواجد زيزو برفقة أسرته في زيارة سريعة المنيا، ومن المقرر أن يتواجد زيزو مع الفريق غدًا في المباراة الودية أمام وادي دجلة التي تقام على ملعب بتروسبورت بالقاهرة. Advertisements

اتحاد الكرة: لم نحسم المشاركة فى كأس العرب 2021 بقطر

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني عن تلقى خطاب من الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا للمشاركة فى بطولة كأس العرب 2021 التى ستقام فى قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.

آلام الظهر وراء غياب جنش عن ودية بيراميدز وتدريبات الزمالك

كشف مصدر داخل فريق الزمالك، عن تعرض محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمي الفريق لآلام في الظهر قبل مباراة بيراميدز الودية بساعات وطلب من الجهاز الفني بقيادة كارتيرون استبعاده من المباراة بسبب شعوره بآلام مفاجئة في الظهر، وأدى محمود عبد الرحيم جنش تدريبات تأهيلية اليوم في صالة الجيمانزيوم بالنادي خلال تدريبات الزمالك اليوم، وفضل الجهاز الفني منح جنش راحة من التدريبات الجماعية لحين تماثله للشفاء تمامًا.

جيرالدو يثير أزمة فى الأهلي بسبب "العرض التفصيل" قبل الرحيل أثار الأنجولى جيرالدو، لاعب الأهلى، أزمة داخل النادى خلال الفترة الماضية، بعدما رفض عدة عروض خارجية أحضرها له الأهلى من أندية عربية للرحيل إلى أحدها، لكن اللاعب مازال يرفض الرحيل لهذه العروض ويحاول استغلال رغبة الأهلى فى الاستغناء عنه من أجل ضم لاعب أجنبى بدلاً منه أو إعادة المغربى وليد أزارو لتحقيق أكبر مكاسب، وظهر ذلك بوضوح فى حديث اللاعب عن رغبته فى الحصول على عرض "تفصيل" بالانتقال لنادٍ يتناسب مع ظروفه العائلية ويُحقق له مكاسب مالية كبيرة.

الزمالك يواجه وادى دجلة 4 أشواط × 30 دقيقة وديًا

اتفق الجهازان الفنيان للزمالك ووادى دجلة، على إقام المباراة الودية التى ستجمعهما غدًا الأحد على ملعب بتروسبورت، من 4 أشواط على أن يكون مدة الشوط الواحد 30 دقيقة، لتصبح مدة المباراة 120 دقيقة، يستطيع خلالها الفريقان تجربة أكبر عدد من اللاعبين ومنحهم فرصة أكبر للمشاركة لرفع معدل اللياقة البدنية، استعدادًا لاستئناف مباريات الدورى الممتاز.