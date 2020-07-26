شكرا لقرائتكم خبر عن حسين عبداللطيف: محمد يوسف كان لاعبا عنيفا ويستحق الطرد فى السوبر ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسين عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، أن محمد يوسف، مدافع الأهلي ‏كان يستحق بطاقة حمراء مباشرة اثر تدخله العنيف في ساقي خلال ‏مباراة السوبر الأفريقي عام 1994، وقال عبداللطيف خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه ‏أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" أحب محمد يوسف على المستوى ‏الشخصي ولكنه لاعب عنيف في الملعب، واستمرينا دون حديث سوياً ‏لعدة شهور بعد هذه الواقعة".‏

وواصل:" الاصابة التي تسبب فيها يوسف كانت في أول 5 دقائق من ‏مباراة السوبر وخرجت على اثرها مصاباً وغبت عن الملاعب لمدة 5 ‏شهور لاجراء حراحة غضروف الركبة في ألمانيا".‏

وأكد حسين عبد اللطيف أن حكم المباراة قام بطرد محمد يوسف في نهاية ‏المباراة وربما لام نفسه على عدم اشهار ولو بطاقة صفراء في وجه ‏مدافع الأهلي خلال تدخله العنيف ضدي، كما أكد حسين عبداللطيف، أن الفريق الأبيض تعرض ‏لظلم واضح خلال مشواره ببطولات الأندية الأفريقية.‏

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وأضاف عبداللطيف:" ظُلمنا في مباراة الترجي ‏بإياب نهائي دوري الأبطال عام 1994 والهدف الأول للفريق التونسي ‏غير صحيح".‏

وواصل:" كل ما كان يريده الترجي كان يصل إليه بفضل رئيسه السابق ‏سليم شيبوب، فربما هذا الرجل كان أقوى من رئيس الكاف وقتها".‏

وأكمل:" كذلك في مباراة أشانتي كوتوكو في ذهاب نهائي 1993 الحكم ‏كان شديد التجيز لمصلحة الفريق الغاني".‏