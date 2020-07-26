شكرا لقرائتكم خبر عن حسين عبداللطيف: محمد يوسف كان لاعبا عنيفا ويستحق الطرد فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسين عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، أن محمد يوسف، مدافع الأهلي كان يستحق بطاقة حمراء مباشرة اثر تدخله العنيف في ساقي خلال مباراة السوبر الأفريقي عام 1994، وقال عبداللطيف خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" أحب محمد يوسف على المستوى الشخصي ولكنه لاعب عنيف في الملعب، واستمرينا دون حديث سوياً لعدة شهور بعد هذه الواقعة".
وواصل:" الاصابة التي تسبب فيها يوسف كانت في أول 5 دقائق من مباراة السوبر وخرجت على اثرها مصاباً وغبت عن الملاعب لمدة 5 شهور لاجراء حراحة غضروف الركبة في ألمانيا".
وأكد حسين عبد اللطيف أن حكم المباراة قام بطرد محمد يوسف في نهاية المباراة وربما لام نفسه على عدم اشهار ولو بطاقة صفراء في وجه مدافع الأهلي خلال تدخله العنيف ضدي، كما أكد حسين عبداللطيف، أن الفريق الأبيض تعرض لظلم واضح خلال مشواره ببطولات الأندية الأفريقية.
وأضاف عبداللطيف:" ظُلمنا في مباراة الترجي بإياب نهائي دوري الأبطال عام 1994 والهدف الأول للفريق التونسي غير صحيح".
وواصل:" كل ما كان يريده الترجي كان يصل إليه بفضل رئيسه السابق سليم شيبوب، فربما هذا الرجل كان أقوى من رئيس الكاف وقتها".
وأكمل:" كذلك في مباراة أشانتي كوتوكو في ذهاب نهائي 1993 الحكم كان شديد التجيز لمصلحة الفريق الغاني".
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