شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عبد الملك: شطب عضويتى من الزمالك "مجرد شائعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك الأسبق إن ما تردد بشأن شطب عضويته مجرد شائعات، وقال أحمد عيد في تصريحات لبرنامج زملكاوي علي قناة الزمالك : "الشائعات تحيط بي بسبب تصريحاتي علي السوشيال التي تثير غضب الكثيرين، مشددا علي انه اطلق تصريحات أمس تسببت في اطلاق شائعات عليه اليوم دون التأكد منها".

كما شدد أحمد عيد علي انه لم يتحقق أحد من الخبر سواء من نادي الزمالك أو من خلاله مباشرة، وهو ما احزنه، وطالب بمن يروج الشائعات ضده ان يتحري الدقة أولا، ووجه احمد عيد رسالة الي جمهور الزمال بضرورة الوقوف خلف نادي الزمالك كفريق ونادي لان الفترة المقبلة ستشهد طفرة علي مستوي النادي الاجتماعي والرياضي.

وقال أحمد عيد ان الازمة في الوسط الرياضي حاليا هي الشائعات المنتشرة والتي ليس لها اساس من الصحة، مطالبا الاعلام الرياضي بالحيادية.

من ناحية أخري، كشف اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ان إدارة نادي الزمالك الحالية برئاسة المستشار مرتضي منصور هي اول إدارة تحرص علي حضور أعضاء النادي لاجتماع الجمعية العمومية العادية ، وأضاف عضو مجلس الزمالك في تصريحات لبرنامج زملكاوي علي قناة الزمالك، ان المجالس السابقة لنادي الزمالك كانت تتعمد وضع عراقيل لعدم حضور الأعضاء والحصول علي تفويض للمجلس باتخاذ ما يراه مناسبا، قائلا : المجالس السابقة كانت تحدد مواعيد صعبة مثل قبل اذان المغرب بساعة في شهر رمضان حتي لا يحضر الأعضاء ولا يكتمل النصاب القانوني ويحصل المجلس علي تفويض باعتماد الميزانية وما فيها من بنود اخري.

في سايق مختلف خاض فريق الزمالك مرانا قويا اليوم في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة عقب عودة الفريق من الراحة استعدادا لمباراة وادي دجلة الودية المقرر لها غدا، قبل دخول الفريق في معسكر مغلق في برج العرب الاثنين المقبل، ضمن استعدادات الزمالك لمواجهة المصري يوم 6 أغسطس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 14 للدوري، حيث أدي اللاعبون مرانا بدنيا قويا فيما غاب محمود جنش حارس الزمالك عن المران الجماعي.

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وكشف مصدر داخل فريق الزمالك، عن تعرض محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمي الفريق لآلام في الظهر قبل مباراة بيراميدز الودية بساعات وطلب من الجهاز الفني بقيادة كارتيرون استبعاده من المباراة بسبب شعوره بآلام مفاجئة في الظهر، وأدى محمود عبد الرحيم جنش تدريبات تأهيلية اليوم في صالة الجيمانزيوم بالنادي خلال تدريبات الزمالك اليوم، وفضل الجهاز الفني منح جنش راحة من التدريبات الجماعية لحين تماثله للشفاء تمامًا.

وقاد عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد صبحي ثلاثي حراس الزمالك.