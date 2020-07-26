شكرا لقرائتكم خبر عن الكونغولى موليكا.. معركة جديدة يخسرها الأهلى فى حرب صفقات الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - موليكا.. معركة جديدة يخسرها الأهلي في حرب صفقات الأجانب، بعدما أتم اللاعب بشكل شبه نهائب انتقاله لأوروبا بعدما كانت وجهته الأقرب إلى العملاق القاهرة.

وكشفت تفارير صحفية كونغولية عن وجهة جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي والذى دخل دائرات اهتمامات النادي الأهلي مؤخرًا حيث قال موقع "FootRDC" نقلا عن مصادر فرنسية أن اللاعب وافق على الانتقال إلى ليل الفرنسي في فترة الانتقالات المقبلة بعدما تلقى أكثر من عرض في الفترة الماضية.

وقال التقرير إن اللاعب ابن الـ20 عاما لن يشارك مع ليل في الموسم المقبل، بل سيخرج إعارة إلى موسكرون البلجيكي أو بوافيستا البرتغالي قبل الانضمام إلى ليل، في صفقة متوقع لها أن تصل إلى 2 مليون يورو.

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في الوقت نفسه، أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن رجل الأعمال الإسباني جيرارد لوبيز مالك ورئيس نادي ليل الفرنسي، اشترى ناديين جديدين، الأول نادى موسكرون في بلجيكا والذي لعب تريزيجيه ضمن صفوفه، والأخر نادى بوافيشتا البرتغالي.

وأضاف عمر ربيع ياسين خلال تصريحات تلفزيوينة "أن نادي ليل سيعلن التعاقد مع موليكا خلال الساعات المقبلة بعد الاتفاق مع مازيمبي علي كل شيء، وأنه يتبقى فقط الاتفاق مع اللاعب علي الراتب الذي سيتقضاه و نادي ليل اتفق مع موليكا علي إعارته لنادي موسكرون البلجيكي، لاكتساب خبرات كونه لاعب صغير السن مواليد 99، ويحتاج لاكتسبا الخبرات، وفي حالة نجاحه الدوري البلجيكي سيعود إلي ليل".

ووفقاً لمصدر فى القلعة الحمراء تحدث لليوم السابع في وقت سابق، فإن الأهلى أغلق ملف موليكا بسبب عدم تحمس فايلر المدير الفنى لإتمام الصفقة التى رشّحها كثيرون للأهلى قبل أن يتم إغلاقها تماماً.

فهل تغيرت سياسة الأهلي في الحرب على ضم اللاعبين الأجانب، وباتت المفاوضات التى يجريها مجرد تكهنات لا تعنى حسم الصفقة أو تصميم المارد الأحمر على ضمها؟