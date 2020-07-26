رضا عبدالعال: جيل 90 لا يعلم شيئا عن اتهامات فاروق جعفر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن تصريحات فاروق جعفر كان يقصد بها قطبي الكرة المصرية والمنتخب الوطني وليس القلعة البيضاء فقط.. وأوضح رضا عبدالعال خلال تصريحات تلفزيونية قائلا "جيل 90 لا يعلم أى شيئا عن الأمور التى تتم مع الحكام على الإطلاق، واللاعب ينزل المباراة من أجل الفوز فقط والعوامل الخارجية بعيدة عن اللاعبين و الأندية صاحبة الأرض تتعرض للمجاملات من الحكام وهذا يحدث فى كل دول العالم، وجيل 90 لا يعلم شييء عن اتهامات فاروق جعفر".

وكان فجر فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث زعم إنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والإسماعيلى، قائلاً، "كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الاجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز".

واصل جعفر تصريحاته النارية خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "زملكاوى" عبر شاشة "الزمالك"، أن هناك وقائع عديدة تثبت صحة حديثى، وهناك هدف أحرزه على أبو جريشة بيده فى إحدى المباريات وتم احتسابه، كما أن منتخب مصر أيضًا جُمل فى تصفيات كأس العالم 1990، وتأهل للمونديال بتلك المجاملات، الكرة كانت بتخش جول مصر والحكم مش بيحسبها، مكناش هنوصل لولا المجاملة.