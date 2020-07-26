شكرا لقرائتكم خبر عن وكيلهما: رزاق مستمر فى الاتحاد ورغبة تراورى هى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبدالحميد عادل، وكيل اللاعبين، موقف رزاق سيسيه، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمعار لصفوف نادي الاتحاد السكندري في نهاية الموسم، وقال عبدالحميد عادل في تصريحات تليفزيونية : "الرغبة الأولى للاعب في حالة عدم العودة للزمالك الاستمرار مع الاتحاد"، وتابع: "رزاق سيسيه مستمر مع الاتحاد السكندي حال عدم عودته للزمالك".

كما تحدث عبدالحميد عادل، عن موقف ايريك تراوري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من الرحيل عن صفوف الفريق السماوي، وقال عبدالحميد عادل : "ايريك تراوري مستمر في بيراميدز وننتظر حتى نهاية الموسم"، وتابع: "رغبه إيريك ترواوري داخل مصر الانتقال للأهلي حال رحيله عن بيراميدز".

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من ناحية اخري أكد اشرف عبدالعزيز، محامي محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من تجاوز ضد اللاعب، وأكد أشرف عبدالعزيز في تصريحات تليفزيونية : "سنتخذ الاجراءات القانونية ضد كل من تجاوز ضد كهربا وجهزنا شكوى جديدة ضد الزمالك"

كما أكد اشرف عبدالعزيز، والذي يتولى أيضا منصب محامي صالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ان صالح لم يوقع للزمالك قائلا : "اللاعب لم يوقع لاي نادي اخر غير الأهلي"، وعن رفضه الحلفان على المصحف لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي حول التوقيع للزمالك: "واقعة الحلفان على المصحف لم تحدث"