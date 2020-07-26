"سأشجع الأهلي في حالة واحدة".. عضو الزمالك يكشف موقف كارتيرون من جدول الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:



أكد حماده أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أنه سوف يشجع النادي الأهلي حال تأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا ولم يوفق الزمالك في التواجد.

ويلعب الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ويلاقي الوداد المغربي، ويلعب الزمالك في نفس الدور مع الرجاء.

وقال عضو مجلس إدارة نادي الزمالك خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس1" "أتمنى تأهل الأهلي والزمالك لنهائي أبطال أفريقيا، والزمالك بالطبع يستهدف التتويج باللقب الأفريقي، الهدف الأول لنا في الوقت الحالي".

وأكمل "في النهاية أتمنى أن يتواجد اللقب في مصر، أتمنى أن يكون عن طريق الزمالك، لو تأهل الأهلي ولم يوفق الزمالك، بالتأكيد سأشجع النادي المصري أمام النادي المغربي".

وأضاف "لا يوجد أي عجز في الميزانية، هناك فائض ٥٥ مليون جنيه، لا يوجد اي متأخرات، يمكن لأي شخص مراجعة الميزانية، الزمالك ماديا يعيش حالة جيدة وهذا الأمر واضح في مستوى اللاعبين الذين تعاقدنا معهم في كل الالعاب".

Advertisements

وواصل " لم يصل لنا اي شكوى من كارتيرون بخصوص مواعيد مباريات الزمالك في الدوري او موعد مباراة القمة، نستهدف الفوز في كل المباريات من أجل تصدير الضغط للمنافس وايضا الوصول للمركز المؤهل لدوري الأبطال".

وصرح "مع احترامي لكل الأندية المنافسة تظل بين الأهلي والزمالك".

وشدد "كارتيرون مدرب يعمل تحت اي وضع دون تصدير اي ضغوط، نجح بشكل كبير مع الزمالك وفاز ببطولتين في اسبوع واحد وتأهل لنصف نهائي أفريقيا".

وتابع "في السابق كان يمكن تصديق اي اشاعة تقال على النادي، حاليا نرد بشكل سريع من خلال القناة، هناك اشخاص كثيرة تحارب الزمالك".

واختتم "فيما يخص أزمة كهربا، الزمالك له حقوق، الملف بالكامل مع المحامي الإيطالي، يمكن أن يكون هناك غرامة مالية وإيقاف، كهربا بالفعل قام بتنفيذ بنود العقد وحصل على أموال ولعب مباريات، وطالما تم توثيق العقد في اتحاد الكرة فلا يوجد أي مشاكل به".