وكيله إيريك تراوري يكشف موقفه من الانتقال إلى الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث عبدالحميد عادل، وكيل اللاعبين، عن موقف ايريك تراوري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من الرحيل عن صفوف فريقه خلال الفترة المقبلة.

وقال عبدالحميد عادل في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "ايريك تراوري مستمر في بيراميدز وننتظر حتى نهاية الموسم".

وأضاف، أن اللاعب لم يتحدث مع الإدارة بشأن رحيله عن الفريق، والكلام على اللاعب من فترة، وتركيزه مع الفريق حاليا.

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وأوضح، أنه يسعى للتتويج مع بيراميدز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، وبعد البطولة سيحدد وجهته المقبلة.

وتابع: "الكرة ليس بها وعود، واللاعب حاليا ملتزم ومرتبط مع النادي بعقد، وان شاء الله تكون خطوة تحقيق الفيدرالية كتكريم من النادي له بالموافقة على رحيله".

وأتم تصريحاته: " تراوري هو لاعب محترف وشرف لاي حد اللعب للفريقين الكبار في مصر، لكن رغبته الأهلي او الاحتراف الخارجي".