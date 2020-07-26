محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 نستعرض في التقرير التالي أبرز الأحداث في يوم الخميس:
إكرامي لـ "فاروق جعفر": لماذا لم تحصل على البطولات الأفريقية التي شاركت بها مع الزمالك؟
"ما حدث لنا سابقة عالمية".. الانتاج يعلن شفاء 5 لاعبين من كورونا
"أنصحه بالاحتراف".. إكرامي يعلق على موقفه من رمضان صبحي
عبدالملك: شطب عضويتي من الزمالك "شائعة".. والمشاكل بسبب "نادي القرن"
أحمد حسن معلقًا على تصريحات فاروق جعفر: غير موفقة.. ولا أجد مبرر لها
"خانه التعبير".. إبراهيم حسن عن تصريحات فاروق جعفر حول الصعود لمونديال 90
"الحجر الصحي" قد يتسبب في أزمة قبل مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي
محامي كهربا: نجهز ملف جديد للتقدم بشكوى ضد الزمالك
رئيس لجنة حكام شمال افريقيا يعلق على تصريحات فاروق جعفر المثيرة للجدل
فاروق جعفر: تم فهم تصريحاتي بشكل خاطيء.. والفرق المصرية تتعامل مع الحكام بشكل احترافي
أحمد رمزي: قولاً واحدًا الزمالك نادي القرن.. وقصة النقاط "تضحك"
"مجاملة واعتراف".. كيف تناولت الصحف المغربية تصريحات فاروق جعفر؟
بأغنية نادي القرن.. انطلاق البث التجريبي لقناة الأهلي بعد التطوير
بالصور.. "ظهور كيان".. صلاح وأسرته أمام ألقاب ليفربول
مصدر لمصراوي: فيفا خاطب اتحاد الكرة للمشاركة في البطولة العربية بقطر
بالفيديو.. أستون فيلا: لحظات لا تُنسى لتريزيجيه "رجل الأوقات الصعبة"
النني يسجل لبشكتاش في مباراته الأخيرة بالدوري التركي (فيديو)
هاني رمزي ردا على فاروق جعفر: يجب الابتعاد عن خناقات "السوشيال ميديا"
فاروق جعفر: عندما جلست مع حكم "خسرنا".. ولا أشهد أن أندية مصر فعلت ذلك
فاروق جعفر: حكام أفريقيا يميلون لصاحب الأرض.. ووصلنا المونديال "بشقانا"
إبراهيم حسن: مصر "ملهاش دية" خارج أرضها.. وهناك فساد بين حكام أفريقيا
علاء نبيل: تصريحات فاروق جعفر نتيجة الفراغ الكروي
فتحي مبروك: تصريحات فاروق جعفر ستؤثر على الأهلي والزمالك في إفريقيا
كانت هذه تفاصيل خبر ملف السبت.. ردود فعل غاضبة من تصريحات فاروق جعفر.. والنني يُسجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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