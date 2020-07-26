إكرامي لـ "فاروق جعفر": لماذا لم تحصل على البطولات الأفريقية التي شاركت بها مع الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر حارس مرمى الأهلي السابق، إكرامي الشحات، ما أثاره قائد الزمالك الأسبق فاروق جعفر عن وجود اتفاقات بين الفرق المصرية والتحكيم في البطولات الأفريقية.

وقال إكرامي ـ خلال مداخلة أُجريت معه بفضائية تن مساء اليوم السبت ـ :"أوجه حديثي لفاروق جعفر كم بطولة أفريقية شارك بها 3 أو 4 لماذا لم تحصل عليهم جميعاً إذا بما إنك تتحدث مع الحكام إذا كنت أتذكر صحيحاً فأنت لم تحصل سوى على بطولة 84.. عيب أن يصدر منك ذلك، تريد الظهور في البرامج اظهر بشكل لائق".

وتابع حارس مرمى الأهلي السابق:"يبدوا أنه شعر بأنه أخطأ في الزمالك فأخذ يتحدث عن الأندية الأخرى ومنتخب مصر، كنت قائداً للأهلي ولم يحدث معي سمعته فاللاعب لايجلس بالاجتماع الفني بل الإداري أو مدير الكرة وجود اللاعب حتى في مؤتمر صحفي عقب أو قبل المباراة هو شيء مُستحدث فما قاله سقطة تُسيء له ولنادي الزمالك في المقام الأول ثم لباقِ الأندية".

وأتم إكرامي حديثه بقوله:"الأمر لن ينتهٍ على خير لأن الدول العربية والأفريقية سيأخذون هذا الكلام ويصبح هناك تربص بمنتخب مصر، ماقاله سقطة تُسيء للرياضيين المصريين والمنتخب المصري، وإذا كان يحدث ما يقول فمنتخب مصر هُزم في الإعادة أمام الجزائر وأُعيدت مباراة زيمبابوي 94".