"ما حدث لنا سابقة عالمية".. الانتاج يعلن شفاء 5 لاعبين من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد خالد مهدي مدير الكرة بنادي الانتاج الحربي على شفاء 5 حالات من مصابي الفريق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيراً الى أن ما حدث لفريقه سابقة لم تحدث لأي نادي في العالم.

وكان الانتاج الحربي قد أعلن في وقت سابق عن إصابة 18 شخص داخل الفريق بفيروس كورونا، من بينهم مختار مختار المدير الفني.

وقال خالد مهدي في تصريحات عبر قناتي "أون تايم سبورتس1 و2" "مختار مختار حالته جيدة، أتواصل معه يوميا ولا يعاني اي أعراض".

وواصل "14 شخص من الـ18 مصاب بكورونا تم عمل مسحة لهم مؤخراً للإطمئنان على حالتهم، تأكدنا من سلبية 5 حالات وهناك مسحة تأكيدية أيضاً لهم، وبالتالي لدينا 13 حالة مصابة بكورونا".

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وأكمل "هناك 4 أشخاص من بينهم مختار مختار اعتذروا عن التواجد لمزيد من الوقت للشفاء، ومن كانت عيناتهم سلبية النتائج الجديدة ظهرت سلبية أيضا".

وشدد "نحن نمثل مؤسسة عسكرية وبالتالي تعلمنا مواجهة أي مشاكل وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي، نحن نعمل ونستعد دون تصدير القلق أو التوتر، يجب أن نتماسك".

وصرح "إن شاء الله المسحة القادمة يوم الاربعاء سوف نتطمئن من خلالها على جميع المصابيين".

وتابع "ما حدث لنادي الانتاج الحربي لم يحدث لأي نادي في العالم، الجميع يشاهد ما نحن فيه الأن، لن نطلب حاليا أي أمر من اتحاد الكرة بخصوص المباريات والتأجيلات، الأمور واضحة، لو لهم أي وجهات نظر نحن نتقبلها في النهاية، ولننتظر لنتيجة مسحة الأربعاء".

واختتم "تدربنا بالفعل في وجود 14 لاعب، بالطبع الاستعدادات تأثرت، لم نستطع خوض أي مباراة ودية".