"أنصحه بالاحتراف".. إكرامي يعلق على موقفه من رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن جيلبرتو:

أكد إكرامي الشحات حارس الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أنه حال طلب رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي والمعار من صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي نصيحته سوف ينصحه بالإحتراف في أوروبا بكل تأكيد فهو أفضل له.

وقال إكرامي "الكبير" في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس1" "رمضان صبحي فضل أن يحصل على قسط من الراحة نظرا للاجهاد، وبالتالي لم يشارك في مباراة الأهلي الودية الأخيرة".

وتابع "شريف اكرامي موجود في الأهلي لكنه يفضل فكرة منح فرصة اكبر لمن سوف يشارك مستقبلا مع الفريق لأنه سيرحل، لكن لو طلب منه المشاركة بالتأكيد سيتواجد".

وأكمل "شريف اكرامي لا يريد وضع اي ضغوط على النادي او الجهاز الفني، هو متواجد حال هناك رغبة في الاستعانة به".

وواصل "النادي الاهلي قدر شريف اكرامي بشكل كبير، مثلما قام شريف بتقدير النادي والادارة والجماهير، جلسته مع لجنة التخطيط كانت جيدة وكان هناك تقدير له".

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وشدد "بالنسبة لي لو شريف اكرامي يشارك أمام الأهلي سوف اشجع الأهلي، بالطبع سوف احزن لو دخل في نجلي هدف سأحزن لكن بالتأكيد سأسعد بفوز الأهلي، الأهلي ده حياتنا".

واستمر "لا اعلم ما سيحدث بشأن مستقبل رمضان صبحي، هو سيعود لانجلترا بعد نهاية اعارته، ما سيحدث بعد ذلك لا اعلمه".

وصرح "من مصلحة رمضان الاحتراف في اوروبا، لو جاء ليأخذ نصحيتي سأنصحه باللعب في اوروبا، لكن لى الاهلي قام بالتعاقد معه بشكل نهائي فلن يكون هناك مشكلة".

واستكمل "رمضان صبحي سيتأثر كثيرا في الاهلي عند غياب شريف اكرامي لأنه مرتبط به بشكل كبير".

واختتم تصريحاته قائلا "الأهلي ليس في حاجة لحارس مرمى في الوقت الحالي، وبعيدا عن الزمالك الذي يمتلك حراس مميزين، لا يوجد حارس في مصر يصلح للعب في الأهلي، الأهلي يمتلك مجموعة مميزة من الحراس".