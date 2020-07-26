عبدالملك: شطب عضويتي من الزمالك "شائعة".. والمشاكل بسبب "نادي القرن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

نفى أحمد عيد عبد الملك، لاعب نادي الزمالك الأسبق، صحة ما تردد عن شطب عضويته من القلعة البيضاء، مشددًا أن البعض يريد إدخال النادي في أزمات بعد المطالبة بلقب نادي القرن.

وأضاف عيد عبد الملك في الساعات الأولى من صباح الأحد :"شطب عضويتي؟ يمكن علشان رميت قنبلة وأنا القنابل بتاعتي كثيرة".

وتابع:"فوجئت بنزول خبر بشطب عضويتي من الزمالك، وهذا الكلام غير صحيح"

وواصل :"أشكر مرتضى منصور أنه خرج ليوضح حقيقة شطب عضويتي، الجميع يعرف أنني أساند الزمالك وأقف بجوار النادي وانتقادي للصالح".

وأنهى :"البعض يريد أن يُدخل الزمالك في مشاكل بسبب تواجدنا في الطريق الصحيح، بجانب احتفال نادي القرن وحصولنا على بطولتين في شهر فبراير".

Advertisements

وكان الإعلامي بقناة نادي الزمالك أحمد جمال نفى، صحة ما تردد عن شطب عضوية لاعب الفريق السابق أحمد عيد عبد الملك من النادي الأبيض.

وأشار جمال في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" في ساعة متأخرة من اليوم السبت، إلى أن شطب عضوية أحمد عيد عبد الملك غير صحيح.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن نادي الزمالك قرر بصورة رسمية شطب عضوية أحمد عيد عبد الملك.

وسبق وأن لعب أحمد عيد عبد الملك في صفوف الزمالك حيث قاد الفريق الأبيض للحصول على لقب دوري we المصري في موسم (2014 - 2015).

وخاض صاحب الـ40 عامًا العديد من التجارب محليًا وعربيًا من خلال اللعب في صفوف الزمالك وحرس الحدود والمصري البورسعيدي وأهلي بني غازي الليبي، إلا كانت آخر محطاته كلاعب في صفوف فريق الجونة خلال الموسم الماضي.