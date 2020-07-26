أحمد حسن معلقًا على تصريحات فاروق جعفر: غير موفقة.. ولا أجد مبرر لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد حسن، لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر سابقا، أنه الأندية المصرية لم تتعرض للمجاملة كما صرح فاروق جعفر، لاعب الزمالك السابق خلال حديثه قبل ساعات مع قناة النادي الأبيض.

وقال أحمد حسن في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "تصريحات فاروق جعفر غير موفقة والمنتخب والفرق المصرية لم تُجامل".

وأضاف، أن ما خرج على لسان فاروق جعفر يعتبر تصريحات غريبة ولا أجد لها أي مبرر وكان يبجب ألا يقول ذلك".

وأوضح، أنه يجب على جميع المسئولين ونجوم الكرة أن يصدروا تصريحات إيجابية، مشيرا إلى أن الغريب في الأمر ان فاروق جعفر من الأشخاص الذين يجيدون الحديث.