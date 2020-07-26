محامي كهربا: نجهز ملف جديد للتقدم بشكوى ضد الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أشرف عبدالعزيز، محامي محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، انه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من تجاوز ضد اللاعب خلال الفترة الماضية.

وقال عبد العزيز في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: " نجهز ملف جديد للتقدم بشكوى ضد نادي الزمالك وننتظر حكم تمهيدي الشهر المقبل".

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وانتقل للحديث عن موقف صالح جمعة لاعب الأهلي من الاستمرار مع الفريق، مؤكدا ان ما يتردد حول رغبته في ترك القلعة البيضاء.

وأوضح، ان اللاعب صالح جمعة لم يوقع لاي نادي اخر غير الأهلي كما يردد البعض.

وعن رفضه الحلفان على المصحف لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي حول التوقيع للزمالك: "واقعة الحلفان على المصحف لم تحدث"