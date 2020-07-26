"الحجر الصحي" قد يتسبب في أزمة قبل مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد فاروق:

تهدد إجراءات الحجر الصحي المشددة، التي تفرضها السلطات البريطانية على المسافرين من الأراضي الإسبانية، مواجهة مانشستر سيتي مع ريال مدريد، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وتبعًا لموقع "مانيجينج مدريد" الإسباني، فإن أزمة بدأت تلوح في الأفق، بشان الإجراءات البريطانية التي تفرض حجرًا صحيًا يمتد لأربعة عشر يومًا على القادمين من الأراضي الإسبانية، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن المنتظر أن تتوجه بعثة فريق ريال مدريد الإسباني إلى الأراضي الإنجليزية، قبل وقت قصير من موعد مواجهة الفريق مع مانشستر سيتي، في السابع من شهر أغسطس المقبل، وهو ما يتعارض مع الإجراءات البريطانية.

وخسر ريال مدريد مواجهة الذهاب أمام مانشستر سيتي، بهدفين مقابل هدف، في شهر فبراير الماضي، وتأجلت مواجهة الإياب بسبب أزمة "كورونا" قبل قرار الاتحاد الأوروبي بإقامتها في مدينة مانشستر، دون حضور جماهيري.