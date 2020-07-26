محمد صلاح: أطالب تدخل وزير الرياضة لإبعاد فاروق جعفر عن المشهد الإعلامي

طالب محمد صلاح، المدير الفني السابق لفريق الزمالك، تدخل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى تصريحات فاروق جعفر من أجل إزالة الاحتقان بين الجماهير.

وقال فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "أطالب وزير الرياضة ورئيس الزمالك بالتدخل لإبعاد فاروق جعفر

عن المشهد الإعلامي خلال الفترة المقبلة، من أجل تهدئة الأجواء".وأضاف: "ألوم على فاروق جعفر لعدم إبلاغنا بفوز الزمالك قبل المباريات مثلما قال فى تصريحاته بجلوسه مع الحكام".

وشهدت الساعات الماضية العديد من

الانتقادات الموجه لفاروق جعفر ، بسبب تصريحاته الأخيره عبر قناة الزمالك، والتي قال فيها إن المنتخب المصري تأهل لكأس العالم 1990 بالمجاملات وساعدة الحكام، مضيفا أن الحكام الأفارقة كانو يدخلون غرفة خلع الملابس قبل المباريات في مصر ويسأل اللاعبين، أحسب لكم ركلة جزاء أو أطرد لاعب من الفريق الخصم، وهذا حدث مع جميع الأندية المصرية.