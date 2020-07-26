إبراهيم حسن: فاروق جعفر مثل "الخطيب" وخانه التعبير

أكد إبراهيم حسن، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن فاروق جعفر أسطورة كبيرة مثل محمود الخطيب وقد يكون خانه التعبير فى التصريحات.

وقال حسن فى برنامج "البريمو"، مع

الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "فاروق جعفر خانه التعبير في وصفه للحالات التحكيمية مع الأندية المصرية، والجميع يتعرض للخطأ وهو قيمة وقامة كبيرة مثل محمود الخطيب فى النادي الأهلي".وأضاف: "من الوارد أن يكون التعبير قد خان فاروق جعفر في حديثه، أحيانًا عندما يسرد شخصًا ما شيئًا ما يقول بعض الكلمات بشكل خاطيء".