شطة: عملت في الاتحاد الإفريقي لسنوات.. وكلام فاروق جعفر غير صحيح

أكد عبدالمنعم شطة لاعب الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي السابق، أن كل ما قاله فاروق جعفر عن الحكام الأفارقة لا يمت إلى الواقع بصلة، متعجبا مما يقوله.

وقال شطة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة صدى البلد: "لا أعلم ماذا حدث لفاروق جعفر، مع الحكام الأفارقة لسنوات طويلة، ما قاله لا يحدث بهذه الطريقة".

وأضاف: "قد تحدث مرة كل مليون

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مرة، أحيانًا يطلب إداري من الحكم مجاملة في شيء ما، وحدثت كثيرًا والحكام أبلغونا بذلك، نبلغ الحكم وقتها بالتوجه إلى المراقب وإبلاغه بكل شيء ويتم عمل تقرير وإتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك".

وأتم: "عندما كنت لاعبًا لاعبًا مع الأهلي -كنا بنتقتل- في غانا أمام كوتوكو وخارج مصر عمومًا، كنا نعاني

ولا تتم مجاملتنا نهائيًا من أي حكم".

وكان جعفر أدلى بتصريحات مساء الجمعة عبر قناة الزمالك قائلا: "منتخب مصر تأهل إلى مونديال 1990 بإيطاليا بمساندة التحكيم وبمجاملات عديدة،و أتذكر في احدى مباريات التصفيات، المنتخب المنافس سجل هدفاً وذهب لاعبوه للاحتفال بالهدف ولكن أعلن عدم تخطي الكرة خط المرمى".

وأضاف : "بعض الحكام الأفارقة كانوا يدخلون غرفة خلع الملابس قبل المباريات في مصر ويسأل اللاعبين، أحسب لكم ركلة جزاء أو أطرد لاعب من الفريق الخصم؟ وكنت أقول له لا، كان الأمر يحدث مع جميع الأندية المصرية".