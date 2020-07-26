علاء نبيل: الظهور الإعلامي المتكرر لفاروق جعفر سبب تصريحاته المسيئة

أعرب علاء نبيل مدرب منتخب مصر السابق، عن حزنه بسبب تصريحات فاروق جعفر المسيئة للكرة المصرية.

وكان فاروق جعفر قال خلال تصريحات عبر قناة الزمالك، أن منتخب مصر تأهل لمونديال 90 بسبب مجاملة التحكيم.

وقال نبيل خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس: "الظهور الإعلامي المتكرر سبب التصريحات المسيئة للكرة المصرية".

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وأضاف "الفارغ الرياضي هو السبب وراء تصريحات فاروق جعفر، ودعنا نرى كمية التصريحات المثيرة للجدل منذ توقف

مسابقة الدوري".

وأردف "بعد ما كان السوسيال ميديا بتجري وراء النجوم، أصبح الآن النجوم هي من تجري وراء السوشيال ميديا".

وتابع "يجب أن يكون هناك قرارات حاسمة تجاه التصريحات المتسببة في فتنة بين الجماهير، لا أعرف سببا واضحا لتصريحات فاروق جعفر في هذا التوقيت الغير مناسب".