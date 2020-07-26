رضا عبالعال: الزمالك لم يحتاج مساعدة الحكام

أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، تصريحات فاروق جعفر ليست لها علاقة بأحقية القلعة البيضاء بالحصول على لقب نادي القرن الإفريقي. وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "فاروق جعفر تحدث عن جميع الأندية المصرية في إفريقيا وليس القلعة البيضاء فقط، إلى جانب المنتخب الوطني، لا يوجد أي مباراة جاملت فيها الحكام الزمالك على الإطلاق".



وأضاف: "نادي الزمالك كان لا يحتاج أي مساعدة خارجية خلال مبارياته، لاعبي الزمالك كان لديهم إمكانيات هائلة ليس بحاجة إلى مجاملة الحكام". الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "فاروق جعفر تحدث عن جميع الأندية المصرية في إفريقيا وليس القلعة البيضاء فقط، إلى جانب المنتخب الوطني، لا يوجد أي مباراة جاملت فيها الحكام الزمالك على الإطلاق".وأضاف: "نادي الزمالك كان لا يحتاج أي مساعدة خارجية خلال مبارياته، لاعبي الزمالك كان لديهم إمكانيات هائلة ليس بحاجة إلى مجاملة الحكام".

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