إكرامي: يجب تدخل النائب العام للتحقيق مع فاروق جعفر

أكد إكرامي الشحات، نجم الأهلي السابق، أنه يجب أن يحدث تحقيق موسع مع فاروق جعفر، بسبب إساءته لمصر وليس لنادي فقط.

وقال إكرامي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": " يجب تدخل النائب العام في تصريحات فاروق جعفر بسبب

إساءته لمصر، ويجب محاسبته على ما قاله وهذا هزار وتهريج".وأضاف: "فاروق جعفر أساء لمصر كلها وليس لنادي بعينه أو شخص، أؤكد يجب تدخل النائب العام في هذا الأمر".