غدا .. ختام معسكر الحكام استعدادا لعودة الدوري

يختتم غدا الأحد، معسكر الحكام استعدادا لاستئناف الدوري يوم 6 أغسطس المقبل. وأقامت لجنة الحكام باتحاد الكرة بقيادة وجيه أحمد، وعزب حجاج، معسكرا للحكام على 5 أفواج استعدادا لاستئناف الدوري يوم 6 أغسطس المقبل. وجيه أحمد، وعزب حجاج، معسكرا للحكام على 5 أفواج استعدادا لاستئناف الدوري يوم 6 أغسطس المقبل. وكانت عينات الأفواج الخمسة للحكام أظهرت حالة إيجابية فقط وتم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية معها خلال الأيام القليلة الماضية.

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