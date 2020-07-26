محمد صلاح: فاروق جعفر أساء لمصر كلها وليس للزمالك فقط

أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، أن التصريحات التي أدلى بها فاروق جعفر نجم القلعة البيضاء السابق، أساءت للفريق، مشيراً إلى أنه يجب أن تتم محاسبته من قبل مرتضى منصور رئيس النادي. قبل مرتضى منصور رئيس النادي. وقال صلاح في برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": " فاروق جعفر يسيء للزمالك وليس للمنتخب فقط، ولابد أن يحاسبه رئيس نادي الزمالك، وكيف يتحدث عن الزمالك بهذه الصورة في قناة النادي".



وأضاف: "أنا كنت لاعب في هذه الفترة وهذا الكلام لم يحدث، الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمقاولون فازوا بالبطولات لأنهم يستحقوها". للزمالك وليس للمنتخب فقط، ولابد أن يحاسبه رئيس نادي الزمالك، وكيف يتحدث عن الزمالك بهذه الصورة في قناة النادي".وأضاف: "أنا كنت لاعب في هذه الفترة وهذا الكلام لم يحدث، الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمقاولون فازوا بالبطولات لأنهم يستحقوها".

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