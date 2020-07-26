أحمد عبدالملك: شوبير يُسخر برنامجه للنادي الأهلي

أبدى أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك السابق، استيائه الشديد، من ‏تخصيص الإعلامي أحمد شوبير برنامجه للنيل من النادي الأبيض ‏وإنصاف الأهلي.‏

وقال عبدالملك خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك: "شوبير خصص برنامجه للنادي الأهلي، ‏على الرغم من أنه متواجد في قناة عامة محايدة وليست قناة فئوية".‏

وواصل:"شوبير قام بالتشكيك في إصابة عواد بفيروس

وأنهى تصريحاته مؤكداً أن لا يوجد أزمة في انتماء شوبير للأهلي ولكن ‏لا يصح أن يكون انتمائه على حساب الزمالك والزج باسمه دائماً في ‏الأزمات. ‏ ‏جمال على شاشة قناة الزمالك: "شوبير خصص برنامجه للنادي الأهلي، ‏على الرغم من أنه متواجد في قناة عامة محايدة وليست قناة فئوية".‏وواصل:"شوبير قام بالتشكيك في إصابة عواد بفيروس كورونا وأثار ‏الجميع ضد الزمالك".‏وأنهى تصريحاته مؤكداً أن لا يوجد أزمة في انتماء شوبير للأهلي ولكن ‏لا يصح أن يكون انتمائه على حساب الزمالك والزج باسمه دائماً في ‏الأزمات. ‏

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