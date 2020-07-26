أحمد عيد عبدالملك يُكذب شوبير وينفي شطب عضويته من الزمالك

نفى أحمد عيدعبدالملك، نجم الزمالك السابق، الخبر الذي أذاعه الإعلامي ‏أحمد شوبير، بشأن شطب عضويته من نادي الزمالك.‏

وقال عبدالملك خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة

قناة الزمالك: "كان على أحمد شوبير الاتصال بي أو ‏التواصل بمجلس إدارة الزمالك من أجل التأكد من هذا الخبر بدلاً من ‏إذاعة شائعات".‏

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وواصل: "الإعلام يضطهد الزمالك ويحاول هدم استقراره والزج باسمه ‏في الأزمات بعد تحقيق لقبين في أسبوع واحد".‏

وأكمل:" شوبير طلبني في حلقة معه على الهواء ولكني رفضت الظهور ‏معه".



وأنهى تصريحاته ساخراً:" أنا رميت قنابل كتير إمبارح، وأكيد القنابل دي ‏مأثرة".