أحمد عيد عبدالملك يُكذب شوبير وينفي شطب عضويته من الزمالك

نفى أحمد عيدعبدالملك، نجم الزمالك السابق، الخبر الذي أذاعه الإعلامي أحمد شوبير، بشأن شطب عضويته من نادي الزمالك.
وقال عبدالملك خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشةقناة الزمالك: "كان على أحمد شوبير الاتصال بي أو التواصل بمجلس إدارة الزمالك من أجل التأكد من هذا الخبر بدلاً من إذاعة شائعات".
وواصل: "الإعلام يضطهد الزمالك ويحاول هدم استقراره والزج باسمه في الأزمات بعد تحقيق لقبين في أسبوع واحد".
وأكمل:" شوبير طلبني في حلقة معه على الهواء ولكني رفضت الظهور معه".
وأنهى تصريحاته ساخراً:" أنا رميت قنابل كتير إمبارح، وأكيد القنابل دي مأثرة".
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