نابولي يضغط على ميلان وينعش آمال الدوري الأوروبي

استعاد نابولي توازنه في الكالتشيو، بفوزه الصعب على ضيفه ساسولو، بهدفين دون رد، على ملعب سان باولو، مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الـ36 بالدوري الإيطالي لكرة القدم.



ووضع المدافع الألباني السيد هيساج أصحاب الأرض في المقدمة سريعا بهدف أول بعد 8 دقائق من صافرة البداية، وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع، أمَن النجم البرازيلي ألان انتصار أصحاب الأرض بالهدف الثاني.



وعاد نابولي بهذه النتيجة، لسكة الفوز سريعا بعد خسارته في الجولة الماضية على يد بارما (2-1)، لينعش آماله في حصد بطاقة التأهل للدوري الأوروبي في الموسم المقبل، بعد أن رفع رصيده إلى 59 نقطة في المركز السابع، ليبتعد بفارق نقطة عن ميلان صاحب المركز السادس.



من جانبه ظل رصيد ساسولو عند 48 نقطة يأتي بها ثامنا بشكل مؤقت.

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