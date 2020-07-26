استعاد إنتر ميلان وصافة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، مقلصا الفارق عن يوفنتوس المتصدّر وحامل اللقب في المواسم الثمانية الماضية إلى 4 نقاط مؤقتا بفوزه على مضيفه جنوى 3-صفر الجمعة ضمن المرحلة السادسة والثلاثين.



وسجّل البلجيكي روميلو لوكاكو (34 و90+3) والتشيلي ألكسيس سانشيز (83) الأهداف.



ورفع إنتر رصيده إلى 76 نقطة متخطيا أتالانتا بفارق نقطة، مستفيدا من تعادل جاره ميلان مع الأخير بهدف لمثله الجمعة في افتتاح المرحلة.



وقلص الـ"نيراتسوري" الفارق مع يوفنتوس إلى أربع نقاط قبل مرحلتين من نهاية البطولة، لكن الـ"بيانكونيري" قادر على حسم لقبه التاسع تواليا والسادس والثلاثين في تاريخه فيما لو فاز على ضيفه سمبدوريا الأحد ضمن تفس المرحلة.



في المقابل فشل جنوى في الابتعاد عن معمعة الهبوط إلى الدرجة الثانية مع تجمّد رصيده عند 36 نقطة في المركز السابع عشر بعيدا عن ليتشي الثامن عشر آخر المراكز التي تنقل صاحبها إلى الدرجة الأدنى بفارق أربع نقاط، علما أن الأخير يلعب الأحد في ضيافة بولونيا المطمئن بوجوده في المنطقة الآمنة. المصدر: وكالات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنتر ميلان يستعيد الوصافة بفوزه على جنوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.