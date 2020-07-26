رياضة | إبراهيم حسن: فاروق جعفر مثل "الخطيب" وخانه التعبير

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر إبراهيم حسن: فاروق جعفر مثل "الخطيب" وخانه التعبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إبراهيم حسن، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن فاروق جعفر أسطورة كبيرة مثل محمود الخطيب وقد يكون خانه التعبير فى التصريحات.

وقال حسن فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "فاروق جعفر خانه التعبير في وصفه للحالات التحكيمية مع الأندية المصرية، والجميع يتعرض للخطأ وهو قيمة وقامة كبيرة مثل محمود الخطيب فى النادي الأهلي".

Advertisements

وأضاف: "من الوارد أن يكون التعبير قد خان فاروق جعفر في حديثه، أحيانًا عندما يسرد شخصًا ما شيئًا ما يقول بعض الكلمات بشكل خاطيء".

ويذكر أن فاروق جعفر نجم كرة القدم المصرية السابق والزمالك صرح أمس أن الأندية المصرية ومنتخب مصر تمت مجاملته تحكيميًا فى البطولات الإفريقية.